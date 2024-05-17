雅涵透露目前單身，對感情順其自然。（侯世駿攝）

身為紅心字會公益代言人的「涵氧女孩」Kimi張雅涵，今（17日）出席關懷弱勢長者「愛最粽要」公益記者會。她先前透露因為跟男友發生爭執，結果被對方公主抱起後重摔在床上，「小時候比較不懂事，覺得可以忍就一直忍耐，但我現在比較兇了」。

她說，2人僅交往半年時間，對方在交往3個月時露出本性。她在分手後要求對方還回家中鑰匙，結果又再爆發爭執，「他那時候一直錄影，我說我要報警後他才還我鑰匙」。她說，分手後就沒有再跟對方聯繫，但有聽說對方到處炫耀曾經跟她交往過。

現在單身的她對感情抱持順其自然的態度，希望多了解後再踏入愛情，「以前太容易談速食愛情，現在會覺得要認識半年、見過幾次面，再考慮要不要交往」。身高152公分的她，最在意對方身高要超過177公分，她不在乎另一半的家境、外表，希望對方有經濟能力，看得順眼就好。

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