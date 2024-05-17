經濟部統計處17日指出，受惠人工智慧、高速運算與雲端資料服務等需求成長，資訊電子產業生產動能增強，今年第1季製造業產值4兆4,194億元、年增4.56％，結束終結連續5季負成長；統計處分析，雖然全球通膨未止、持續籠罩在高利率環境，但高效能運算、AI新應用快速拓展，挹注半導體、伺服器生產，有助整體製造業動能回溫。

在資訊電子產業方面，電子零組件業產值較上年同季增加11.76％，其中積體電路業因人工智慧與高速運算需求強勁，挹注12吋晶圓代工持續增產，致產值攀升至8,890億元、年增14.06％。

電腦電子產品及光學製品業同樣受惠AI浪潮，且部分產品客戶回補庫存及手機鏡頭訂單挹注，帶動伺服器等產品接單暢旺，產值增加至3,393億元，創歷年同季新高，年增27.21％；而面板及其組件業，也因大尺寸面板產品價格成長，產值增加至1,181億元，年增9.99％。

傳統產業方面，基本金屬業因去年農曆年前備貨效應提前，加以去年同期業者規劃多條產線停機調節產能，比較基數偏低，微幅年增1％；汽車及其零件業在電動轎車、客貨兩用車新車款訂單成長，汽車用零件國內外需求增加，以及大型貨車因市場需求下滑調節減產交互作用下，產值年增0.99％。

不過，化學材料及肥料業、機械設備業則因全球復甦力道緩慢，終端需求仍未明顯回升，加上部分石化產品受國外產能開出市場競爭加劇影響，分別年減5.7％及2.29％，惟減幅已逐季收斂。

統計處說明，由於產值會受價格波動影響，若剔除價格因素按產量觀察，今年第1季製造業生產指數87.26、年增6.22％，結束2022年第3季以來連續6季的負成長。

展望未來，統計處表示，全球經濟持續受高利率、通膨起伏不定，以及美中科技爭端延續、地緣衝突風險升高等不確定因素干擾；但高效能運算、人工智慧等新興科技應用加速拓展，對國內半導體高階製程、伺服器等相關供應鏈生產持續挹注，有助於製造業生產動能逐步回溫。