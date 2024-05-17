行政院長陳建仁率內閣總辭後，今天到阿里山上主持阿里山林鐵42號隧道竣工典禮，對國會改革五法闖關三讀，爆發肢體衝突的看法，他受訪表示，希望立法院朝野各黨團能夠理性地溝通。

媒體詢問，內閣總辭，院長不再簽署重大政策，依程序蔡總統也無法特赦陳水扁，請問院長看法？

陳建仁說，我想這一件事情，總統府已經有多次對外說明，現在我想社會各界大家最關心的，就是怎麼樣來提供陳前總統最好的醫療照護，我們也會在這方面來共同努力。

媒體又問：立法院朝野為國會改革五法闖關三讀，爆發肢體衝突，對朝野對立有何看法？

陳建仁說，我們對於立委職權的行使，一向尊重立委來做這個立法的部分，但是我們也注意到社會各界，還有甚至於國外的企業都關心到這一些議題，而且有所反應，我也希望立法院能夠多方蒐集相關的這一些反應，並且朝野黨團之間能夠做更好的協調、溝通，做最好的解決方案。

我相信理性的討論，才能夠使得這個問題得到最好的解決，當然行政院也會跟立法院一起來努力，使這些議案都能夠得到完善的討論，我們來建立很好的憲政的先例，按照憲政的原則來進行，我想這才能夠為全民造福，所以行政院也會跟立法院一起來努力，當然希望立法院朝野各黨團能夠理性地溝通，好好地就相關的問題來討論以後，再做最後的決定。