國道1號五楊高架道北向44.4公里、林口上坡路段，今天（17日）中午12時許，1輛小貨車起火燃燒，警消獲報後趕往現場處理，所幸駕駛無受傷，也無波及其他車輛，於下午1時許排除事故、恢復正常通車，詳細起火原因仍待處理。

國道公路警察局表示，73歲莊姓男子駕駛小貨車行經該路段時，發現車輛有異狀冒煙，立刻將車輛停靠於外側路肩，下車撥打電話報案，車輛隨後就起火燃燒。

警消獲報後立即趕到現場，所幸莊馬男及時發現將車輛停下，未受到傷害也未波及其他車輛，現場3車道，占用外側路肩處理，於13時排除恢復正常通車，詳細的起火原因仍待消防進一步鑑識。

國道公路警察局說明，現場濃煙影響主線車道車流，立即通知警廣及交控中心，提醒用路人注意路況。警方呼籲用路人應遵守交通規則，上路前應確實檢查車輛，避免因車輛機件損壞，造成行車危險，發現車輛有異狀，立即停靠路肩或避車彎，人員下車面向來車，退到安全處並利用1968APP警政報案功能向國道警方報案求援。