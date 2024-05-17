三合院祖堂前的廣場，遍地黃澄澄的穀粒在陽光下閃著金光，印象中鄉村農忙的豐收記憶，也是過往農作生活的悠遠情懷。陶藝家侯春廷首次以竹為幹、白瓷為體，解構三合院及稻埕場域，重新詮釋舊埕生活時光，將回憶寄情於作品。「稻埕－水印設計陶藝展」即起至6月2日於陶博館1樓陽光特展室展出。

陶博館館長張啟文表示，陶藝創作隨著陶藝家的構思與運用技法各有奇趣，搭配細緻且深度的佈展手法，能深入傳達藝術家的創作背景與美感精神，更豐富觀展的視覺感受體驗。

陶藝家侯春廷創作結合多元媒材，在傳統、現代、藝術與設計之間穿梭，以陶藝演繹傳統生活的新風貌。這次展覽以創作回憶兒時生活場域「稻埕」，侯春廷特別把祖厝80年的屋瓦加入佈展，呈現新舊交融景致，展場布置光影投射與作品相映互動，產生千變萬化的動態感。

侯春廷感念於他童年回憶裡祖堂前的稻埕。每到採收季節，鋪曬收成的稻穀，有時還兼曬番藷簽、花生、菜脯等，是農作、曬衣、兒童玩耍及慶典的場域，也是家族鄰里互動的日常空間；而現今稻埕，因為不再曬穀而顯孤寂，將對農務生活的懷念寄情於創作。

《埕》以竹為幹，串起一片片白瓷瓦片，形成蜿蜒約15公尺的裝置藝術，鋪上金黃色的稻穀，展場滿滿農村氣圍；以陶瓷與稻稈構成《稻稈椅》，簡約六角柱的椅子樣貌，透過陶藝創作表現傳統文化的現代之美。民眾走進展場，宛若走入三合院、稻埕場域，靜靜的散步讓思緒遊走其中，在光的陪伴中書寫自己的一頁。侯春廷在白瓷創作中，讓陶不再只是靜止的美，他分享說到「希望作品擁有聲音或光影，像一齣舞臺劇演出，期待這次展出的裝置作品，能引起觀眾共鳴有所感動」。

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