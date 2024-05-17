【LIVE直播】驚傳直腸癌4期「已擴散到肝」顧婕現身揭「惡化病況」｜2024.05.17｜Taiwan News Live｜台湾のニュース生放送｜대만 뉴스 방송 @中時新聞網娛樂

57歲「整形皇后」顧婕上月底證實「罹患直腸癌第2期，並火速進北醫動刀」。原以為術後無後顧之憂，15日驚傳「癌細胞擴散到肝臟」，讓病況變得更棘手。顧婕今(17)午現身曝惡化病況，《中時新聞網》帶您掌握最新情形。

顧婕傳出癌症擴散。（圖／游定剛拍攝）

顧婕稍早穿一身白來到現場，坦言目前體力不太好，因此只能坐著分享。她聽到自己得到肝癌第4期嚇了一大跳，且肝有9顆水泡，因此她在4月30日動了乙狀結腸、直腸之間的惡性腫瘤摘除手術，隔了一星期她又動了一次手術，在5月7日用電燒手術摘除肝的水泡，因此這次住院她住了兩星期，「我也在納悶，為什麼是我呢？」

顧婕今向大家說明病況。（圖／游定剛拍攝）

顧婕說在生病之前，自己在健身房運動的習慣已經超過30年，因為有運動習慣，加上平時會去按摩讓她術後恢復得很快，她認為自己疏忽到的健康隱患是自己脹氣脹了30年。顧婕回憶過去覺得脹氣、便秘是生活中常見的朋友，沒有特別注意，若發病自己會買日本成藥去醫治，導致沒在早期發現生病。

顧婕今向大家說明病況。（圖／游定剛拍攝）

得知罹癌第四期後，顧婕決定跟它和平共處，主流醫學的治療方式和非主流的她都嘗試採用。根據國外統計，罹患重大傷病的患者80%，包括高知識分子、學者都會主動尋求相關輔助治療，她也不例外，因為自己是公眾人物有社會責任，目前正在採用有SGS（通用公證行）認證的產品搭配使用，希望兩、三個月後再跟大家報告相關輔助方案的使用成果。

顧婕今向大家說明病況。（圖／游定剛拍攝）

顧婕用自身經驗呼籲大家罹癌不可怕也不丟臉，就算第四期也一樣，「我會用勇敢的態度來面對它」，並接受輔助醫療的相關治療。她也提到罹癌的唐玲今天本來也要現身，但有排其他事情不克參加，但在顧婕開刀之前，唐玲有特別到病床替她禱告。

說到旁邊的董事長，顧婕說聽聞她已經罹患腦癌27年，至今仍和疾病和平共存，是顧婕未來的展望跟目標。顧婕希望大家可以繼續替她禱告、祝福，之前神學院的學分她只念了一半，暑假後會回校園念完，希望未來可以用自己的力量替癌友繼續加油打氣。