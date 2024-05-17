金門首位律師縣議員吳佩雯(前排中)今日遞補宣誓就職，家族親友及支持者近50人到場觀禮祝賀，合影留念。(于家麒攝)

議長洪允典(右)除向吳佩雯(左)致上最誠摯的祝賀外，也相信以她在律師領域的專業，未來定能扮演稱職的民意代表。(于家麒攝)

吳佩雯的夫婿陳志斌(左)也特地告假從台北趕回金門，宣誓就職典禮上全程相伴。(于家麒攝)

無黨籍的金門縣議員吳佩雯是金門首位具有律師資格的議員，未來將秉持法律專業嚴格監督縣政。(于家麒攝)

金門縣議會第八屆第二選舉區議員楊育菡因「幽靈人口」案，被判當選無效定讞遭解職，經中央選舉委員會公告由同選區「女律師」吳佩雯遞補當選縣議員，並於今(17)日上午宣誓就職。她表示，未來將以其律師領域的專業監督縣政、捍衛婦權、強化地區醫療量能，全力為縣民服務。

金門縣議會今天上午10時舉行吳佩雯遞補議員宣誓就職典禮，由議長洪允典主持、金門地方法院庭長黃建都監誓，包括副議長歐陽儀雄、議員洪成發、唐麗輝、周子傑、蔡水游、許玉昭級許大鴻等人都出席與會；吳佩雯的夫婿陳志斌也特地告假從台北趕回全程相伴，與家族親友及支持者近50人到場觀禮祝賀。

無黨籍的金門縣議員吳佩雯是金門首位具有律師資格的議員，議長洪允典除向吳佩雯及其家人致上最誠摯的祝賀外，也相信以她在律師領域的專業，未來定能扮演稱職的民意代表，為民喉舌，並且與議會全體議員，共同為縣民的福祉而努力。

吳佩雯也表示，感謝司法公平公正的審判，讓她有機會回到議會為鄉親服務；未來會秉持法律專業嚴格監督縣政，包括提升地區醫療資源、婦幼保護、老人長照及金酒行銷策略改進等議題都需要關注，也期盼鄉親給予她更多的支持與鼓勵，一起與全體議員為金門民眾謀取更好的福利。