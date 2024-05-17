以行旅箱為造型的九宮格竹北嚴選好禮17日搶先亮相，內含9個在地品牌商品。（邱立雅攝）

竹北購物節將於5月20日正式開跑，為期1個月，以行旅箱為造型的九宮格竹北嚴選好禮17日搶先亮相，凡於竹北市內有開立發票的店家消費滿6000元，登錄發票限量贈送。市長鄭朝方表示，九宮格竹北嚴選好禮蒐羅竹北9家特色創意店家，並與店家聯名推出禮盒。

今年竹北購物節展不採抽獎摸彩方式，而以滿額消費獲贈在地優質產品，以達到在地認同，並公平公開方式評選出9家特色創意店家，並與店家聯名推出竹北嚴選禮盒，強強聯手打開能見度。評選出的9個店家，竹北市公所分別挹注約30萬，扶植創業並優化產品，開創新契機，並提供贈品回饋給消費者。

9家特色創意店家與禮盒內容包括玩印工作室的禾浪風鈴、松田園微酵糧品的客家酸柑茶、銘鑫碾米廠的初心米、寶瑩工作室的米肥皂、津采酒業的生小麥啤酒、花現喵莊園的貓薄荷香氛蠟燭、愛蜂園的蜂蜜、東海萊姆園的萊姆醋以及嘉豐水產的益生菌烏魚卵拌醬。

鄭朝方說，這次的活動發想與規畫讓他絞盡腦汁，希望透過美學素養與多向效應來振興地方經濟，進而支持青年創業和微創店家，因此公所與店家聯名發行之限量行旅箱，不需要透過抽獎機制，只要於活動期間5月20日至6月20日，在竹北市內有開立發票的店家消費，累積消費達6000元，將發票登錄於活動官網 6000.zhubei.gov.tw 按參加辦法通過後即可獲得，數量有限、送完為止。