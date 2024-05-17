王姓男子在網路徵求寢具廣告演員，再約在他家中試鏡裝針孔偷拍模特兒洗澡、如廁的畫面，其中一名女子更被要求試鏡色情片卻遭到他以其手指及按摩棒插入性侵，最高法院將王男依對受監督之人利用機會為性交罪判刑3年，偷拍部分各判處可易罰金之刑定讞。

判決指出，王姓男子在求職網站「小雞上工」張貼「寢具廣告演員」、「攝影助理」之徵才資訊，待欲應徵者主動與其聯繫後，王男就約應徵者至其位於桃園市進行面試及試鏡。

王姓男子在居所之浴室內裝設微型針孔攝影機，等待應徵者依約至其居所進行面試及試鏡時，各以防疫考量或經盥洗後皮膚較為光滑、拍攝效果較佳，始能進行拍攝為由，請各該編號所示之應徵者進入前揭浴室內盥洗。以微型針孔攝影機偷拍。

一名女子2021年7月8日瀏覽王姓男子張貼的寢具廣告演員之徵才資訊後，依約進行試鏡，王指示她在床上做出其指定之姿勢並進行錄影之試鏡過程中，以其手指及按摩棒插入性侵。

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