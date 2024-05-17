大陸一名長相甜美可愛的女網友分享與老公的合照，意外被網友吐槽嫁了「河童」。對此，女網友拍片反擊，直言老公的長相不重要，當初還是她先追老公的。而她嫁給老公這10多年，生了2個小孩都沒後悔過，因為老公對婚姻忠誠，還會主動做家事、帶小孩，這些實質上的付出比起長得帥重要多了。

大陸一名女網友常在小紅書上曬與老公的恩愛照。由於女網友膚白貌美，笑起來甜美可愛，且身材纖細，即使生了孩子仍舊滿滿少女感，但老公卻體型粗壯、長相粗獷，不少網友留言調侃「是不是嫁了一個河童？」

對此，女網友拍片反擊，她和老公是在大學時期認識的，且是她主動追老公的，很幸運兩人就這樣步入婚姻。她也提到老公的長相不算出色，但當時她也不太會打扮，是在一起後，老公不斷鼓勵她，經過慢慢嘗試才找到適合自己的打扮。只能說被愛的女生，都會越來越漂亮。且老公婚後不僅會幫忙做家事、帶孩子，對婚姻也非常忠誠，因此嫁給老公的10多年來，她從來都沒後悔過。

另有很多網友留言說「如果他愛你就會為你減肥，讓自己變好看！」女網友忍不住吐槽，大家是不是把婚姻想得太美好，沒有人是完美的，老公的外貌真的沒那麼重要。她寧可老公對婚姻忠誠，會幫忙分擔家務、帶小孩，這些實際行動比起外表更重要，也才是讓婚姻能維持下去的關鍵。

許多已婚網友看了紛紛點讚，直言哪有人會一直年輕漂亮，老公發福真的是小事。比起那種光說不練、會出軌的渣男，擁有一個長相平凡但願意為家庭付出的老公，其實更加幸福。