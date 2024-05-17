近幾年紅遍全球的「MBTI人格測驗」，不僅是社交聊天的流行話題，甚至被拿來當作企業招募的參考方向，許多人也好奇各職業的佼佼者是什麼人格？永慶房屋針對內部Top sales進行MBTI測驗調查。發現永慶Top Sales中，E型人(外向)和I型人(內向)占比接近平手，E型人只比I型人多4%！打破多數人認為業務就是外向、健談、喜歡社交的刻板印象！

ENFJ為房仲Top sales冠軍！

MBTI人格測驗將人的個性依據內向與外向、實感與直覺、思考與情感、判斷與感知等特質，分成16種不同人格。永慶房屋Top sales的MBTI調查中，發現「ENFJ 主人公」是永慶超業占比最多的人格！此外，超業當中擁有F型人格（情感Feeling）占比超過8成，J型人格（判斷Judging）的占比也近8成。

ENFJ主人公又稱為「天生領導者」，他們樂於助人與善於傾聽，站在別人角度思考，團隊合作意識高、喜歡激勵他人，也勇於為正確的事情發聲。永慶房屋人資部協理塗振宏分析，業務工作很重要一部分就是團隊合作，ENFJ 特質的人善於引導、鼓勵他人，讓團隊工作能順利進行。很多人認為業務必須要很會說話，但其實更重要的成功關鍵是「傾聽」，真正理解客戶的購售屋需求，才能圓滿成交。

永慶房屋針對內部Top Sales進行MBTI調查，發現「ENFJ 主人公」是占比最多的人格！(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋超業中F型人格與J型人格的比例相對高，塗振宏分析，F型人格傾向在乎他人感受，通常做決定時會從同理心出發並包容周邊的人事物，而換位思考正是業務服務客戶不可缺少的能力。J型人格擅長制定計劃，喜歡掌握進度並有效率地完成，且崇尚結果導向，在業務工作上，安排每日的工作進度，並完整執行，幫助工作更有條理與方向。

無論你是E人還是I人 都能在永慶找到價值！

大家經常聽到的問題：「你是E人還是I人？」E是Extroversion外向，I則是Introversion 內向，塗振宏說明，永慶房屋Top sales內向及外向的比例其實是平均分配的！打破大家認為Top sales大多是E人的印象，雖然E型人較容易和客戶建立關係，但善於「先觀察思考，再發言行動」的I型人，細心的服務經常獲得客戶的肯定，是成功的關鍵！

塗振宏補充，每個人都是獨特的個體，相信無論是哪種特質的人，在永慶都能找到自己的價值！永慶針對不同特質的夥伴，客製化專屬的教育訓練，並替每位業務新人安排專屬師父指導，歡迎有意投入房仲業、賺取高薪的求職者，上網搜尋「永慶徵才」。