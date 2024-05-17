台中市1名從事餐廳內場的翁姓男子，參加教會活動結識3名幼童，藉照顧之名，陸續帶3名幼童返家，前後8次對幼童口交、肛交等，教會老師發覺有異追問，幼童懞懂說出翁男用嘴巴吃他「臭臭的香腸」，翁男惡行使曝光，經醫院鑑定翁男疑有戀童傾向，法官認其行為影響3幼童身心健康與人格發展，依強制性交等罪判刑8年10月。

檢方起訴指出，翁男在2022年12月間因參與教會聚會，結識甲、乙、丙3名幼童，竟從2022年12月至2023年3月間，趁將幼童帶回住家照顧時，接連對3名幼童進行口交、肛交，還玩弄幼童生殖器幫其打手槍。

甲童在偵查中表示，「到他（指翁男）家裡住時，他有用嘴巴吃我的『臭臭香腸』，臭臭香腸就是尿尿的地方，我有用手擋住他的臉，並打了他一巴掌，叫他放開」，甲童離開翁男住處時，還罵他「色狼」。另外丙童也證稱，翁男有用雞雞插他大便的地方及吃他雞雞共2次。

翁男審訊時辯稱，與3幼童為合意性交，並未違反其意願，坦承曾對丙童肛交，不過針對甲童部分，供稱是兩人一起洗澡時，無心碰觸到甲童生殖器，係經過甲童同意才對其口交，未對其進行肛交。

台中地院合議庭審理，翁男透過參與教會聚會而結識被害人甲、乙、丙，明知3人均為7歲以上未滿14歲之男子，性自主及判斷能力均尚未成熟，卻未能僅守分際，僅因一己私慾，即對年幼之人強制性交、強制猥褻行為，影響3人身心健康與人格發展，且迄未能與被害人甲、乙、丙及其法定代理人達成和解。

法官囑託醫療鑑定，考量翁男似有戀童傾向，依1次強制性交、1次強制猥褻、6次對於未滿14歲之男子性交罪，判應執行有期徒刑8年10月，全案仍可上訴。

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