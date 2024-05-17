NONO（陳宣裕）去年被網紅小紅老師按鈴提告性侵、性騷多女，事後有10女提告。士檢今（17日）偵結，NONO其中5案被依妨害性自主等罪起訴，另2案則不起訴。對此，小紅老師稍早在臉書發文，「把地獄還給你，壞事做盡神仙難救」。

小紅老師說，從去年七月提告到現在，今天得知士林地檢署檢察官對陳宣諭NONO提起公訴，「由於士檢的不懈努力，案件能進到下一個環節，我去審訊時，整整超過了6小時，白天進去直到天黑才出來，抽絲剝繭，不放過任何細節」。

她不滿NONO至今都未向任何一位受害者道歉，「即便到了今天已經過了這麼長時間，那麼多受害人，陳宣諭NONO仍然沒有任何承認與坦白，非常的不老實。NONO牽扯出的人太多，自然不是空穴來風，希望移轉的2案，檢察官也能以整個案情來看去定奪事證」。

最後，小紅老師說，「儘管司法程序長路漫漫，起訴也只是我們邁出的第一步，我們除了繼續努力官司，也會努力重建人生。希望被告這些肆無忌憚的惡行，能夠得到法律嚴格的制裁，避免再有類似案件出現」，支持台灣持續落實婦幼保護，積極維護民眾性自主權之法益。

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