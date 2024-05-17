藍白力拚立法院會三讀國會改革相關法案，民眾黨團總召黃國昌表示已提共同在修正動議，對此，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，聽說國民黨和民眾黨針對國會擴權的法案有提出修正動議，到此時此刻稍後強行表決，也是立法院從來沒有發生過，任何議案討論不應該是黑箱作業。
吳思瑤指出，從來沒發生過即將要二、三讀的表決，113位委員只有國民黨總召傅崐萁和民眾黨總召黃國昌知道自己的版本，據說他們有良心發現，聽到民間團體呼籲，會收斂擴權違憲的內容，但是到目前為止沒有看到神祕的版本。
吳思瑤說，從還沒有發生過這件事情，等下要表決了，現在還在黑箱作業，還在藍白勾結，這是民主議事程序從來沒有發生過，強烈提出譴責，就他們所知，藍白堅持的總統即問即答和藐視國會罪依舊存在，但沒人看到條文，等下要表決了，立法院變成黑箱了嗎？她要挑戰黃國昌，10年前的318，黃國昌是反對黑箱服貿，現在卻成為國會擴權私相授受的元凶，何其諷刺？
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