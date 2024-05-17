中華車（2204）eMOVING於上個月宣布推出旗艦車型EZ-R新年式，發表首2周門市詢問度上市50％，EZ-R於4月銷量較3月成長276％，帶領品牌獲得機車市場成長雙冠軍。趁勝追擊！中華車宣布，再延長499元隨你騎新購資費至5月31日。

中華車表示，EZ-R主打提供4大全配，包括ABS＋TCS安全全配的雙重保障、全車款標配定速巡航及輔助倒車帶來的貼心全配、同級最大27.4公升置物箱及寬大腳踏空間的空間全配及全新研發馬達帶來0到50公里／小時起步 3.7秒和Gates高張力碳纖皮帶傳動系統動力隨傳隨到的性能全配。

車價方面，中華車說明，搭配ABS款不到9萬，CBS款不到8萬的價格，也成為這個價格區間唯一搭載ABS＋TCS的電動機車。

EZ-R熱銷也成功帶動其他車款熱賣，eMOVING品牌因此重返機車市場第10名，帶動整體銷量較上月增加167％，對比去年同期更成長198.6％，成為機車市場的成長雙冠王，而近期EZ-R預約試乘數也相對成長190％。

中華車表示，從車主購車問卷中指出，超過5成購買EZ-R的原因是因為有別於其他電動車獨特的外型，超過6成則是因為高性價比的價格。另外車主也在問卷中反饋電池資費是購買電動機車最主要的門檻，所以這次eMOVING特別宣布延長499元新購資費方案，本方案除每月原本1,000安時外，最高再加送 500安時。讓民眾不再有里程焦慮，日常生活騎好騎滿。

除了EZ-R外其他車款也同步推出超值優惠，白牌快充型電動機車銷售第一名的勁炫125也同時宣布延長5萬9,900元限時優惠。微型電動車Shine、Bobe及輕型電動機車EZ1則可享最高8,000元的購車金，交車時拍照上傳再送手機架。