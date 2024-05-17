針對市議員17日質詢、探討O13站聯開案招商條件的地主最低分配比例議題，高雄捷運局澄清指出，該案係始於2022年4月公告招商，主要招商條件之一為地主最低分配比例40％，惟截止收件無廠商遞件。

經檢討當時國際通膨、鋼價、營建物料上漲及國內不動產政策等因素所致，另比較近年相關縣市的捷運工程預算漲幅約逾60％可證。

故於第一次招標流標之後，後續重新檢討包含招商條件及相關開發配套，並提請高雄市促進民間參與公共建設委員會審議，參考府內外委員及學者專家諮詢意見，配合修正，再次於2023年4年再次公開招商，2023年底獲潛在投資人遞件。

捷運局說，國內推動多年的捷運聯合開發案件，具有「合建分坪、利潤共享」精神，由捷運主管機關統籌土地整合及招商徵求民間投資人，進行建築物設計及興建、後續權益分配作業依地主、投資人各自貢獻比例分配開發後建築物權值。因此，該案地主最低分配比例，參照不動產市場環境及財務條件設定30％之後，再重啟招商。

捷運局表示，未來實際分配應依法鑑價，確認建物貢獻成本、土地貢獻成本、以及預期銷售價格，並提報高市府權益分配委員會審定，始得確認投資人、公有地主、以及機關的開發成果之分配比例，且後續地主分配比例，不得低於30％，倘未來鑑價及核算結果高於底價，機關、公地主及投資人均應接受及續予執行。

捷運局說，高雄捷運聯合開發案件依法、依規循序辦理，落實前置規劃、公開招商、審標評選、施工管理、驗收點交等SOP作業標準，高市府捷運團隊堅定捍衛公共利益、為市民把關各案開發品質。

產業界指出，捷運O13聯開案招商條件，地主分回的底價比例30％，這不是單一個案，包括後來招商的所有捷運聯開案，底價也都是30％、或31％，原因只有一個，如果把地主分回比例繼續訂在40％，結果就只有流標再流標。

因為，公有地主在聯開案的招商，是免出資的，資金全由得標廠商負擔，並承擔風險，民營企業參與捷運聯開案時，同時必須考量營業報酬、以及公共利益，以近期開標的幾個捷運聯開案，不是只有一家投標，就是2家投標，代表大家還是覺得30％的地主分回比例，不夠有吸引力。