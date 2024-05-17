台東縣旅遊服務中心於2020年委外經營，由秀異永華文化有限公司得標，另承租同區空間，成立「東東市」選品店。縣議員潘貴蘭日前揭弊，縣府前交觀處長基於私人交情圖利廠商，花公帑製作招牌、免收辦公室租金，廠商公開聲明澄清，並提供繳付收據為證。

縣議員潘貴蘭先後於縣議會第7次臨時會、第8次臨時會及第3次定期會中指出，台東縣旅遊服務中心外牆高掛得標廠商經營的「東東市」招牌，反客為主，要求拆除；另該廠商得標期間，使用旅服中心後方的會議空間作為辦公室，卻未繳交租金，原因竟是某前處長交代「不用收租金」，要求縣府追繳。

秀異永華文化有限公司不堪商譽及營利受損，前（15）日發布聲明指出，「東東市」的戶外招牌為自費裝設，並經台東縣政府同意設置於白網牆，因牆面年久鏽跡斑斑，已配合縣府進行白網牆拆除。

另「東東市」向台東縣政府承租空間使用為「鐵花新聚落（鐵花路365.371號）公開標租案」，於2021年10月1日取得租用資格，契約內明確標示租賃標的物包含旅服中心部分空間，其中涵括主區域及後方的會議空間，並如實繳付月租金及年度權利金予台東縣政府。

秀異永華文化強調，均有明確程序文件及繳付收據證明，可供查證；台東縣政府交觀處長卜敏正亦於定期會備詢時表示，經使用調查結果，現況無須再繳納租金。

面對烏龍爆料，潘貴蘭回應，消息來自縣府交觀處科長親口所述，非憑空捏造，且先前2次臨時會質詢時，交觀處長均允諾追繳租金，昨（16）日備詢時卻改口，究竟真相為何，盼政風處調查釐清。她強調，「我的立場是監督，不讓縣府的場域淪為私人占用」。

對此，縣府交觀處長卜敏正說明，旅服中心會議空間原由台東觀光協會承租，直至2021年1月31日終止租約，秀異永華文化公司於同年2月1日標租旅服中心，面積130.24平方公尺（未含會議空間），租期至7月31日，後於10月1日再次標租，可用空間涵蓋旅服中心、會議空間、軍官辦公室及貨票房，總面積247.44平方公尺。

卜敏正表示，先前備詢時，尚未調閱契約標案，遂產生誤會。