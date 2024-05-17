近期核電再度被討論，華新(1605)董事長焦佑倫表示，台灣需要清淨能源條件非常明顯，但風電等條件不足，台灣沒有選擇，必須要發展核電。即使不建核電廠，也要能夠培育核電人才及技術。

焦佑倫補充表示，核電疑慮可以理解，現在對核電也有許多爭議，但未來的20、30年的核電跟現在核電會完全不同，全球都在研究核電，就算今天台灣不發展核電，國家一定要有發展核電能力，也要有學校像是清大核工系，能夠培養核電人才，因應未來20年的需求，就像20年前開始投入半導體一樣的道理。

至於台灣供電不穩，焦佑倫指出，原因非常多，主要來自很多新的需求，像是AI、EV，電網必須重新設計改造，這是新的發展趨勢，台灣要有這種考量，放眼美國、歐洲也是這個趨勢，加上台灣電量總量不夠，短期間電網穩定度不夠情況會再發生。華新也受惠台電強韌電網計畫，對今年電線電纜會帶來更好貢獻。