阮厚爵近日將為其子辦理婚禮，預定於6月2日宴請賓客。（民眾提供／孫英哲彰化傳真）

參選立委失利的彰化縣和美鎮前鎮長阮厚爵，因涉貪汙案，昨天遭彰化地院裁定羈押禁見後，其妻縣議員林小琪今天中午透過服務處發出聲明強調，感謝各界關心，因偵查不公開，她對案情也不清楚，一切交由司法處理。

阮厚爵除曾任彰化縣議員及和美鎮長，其叔叔是彰化縣前縣長阮剛猛，在和美志區經營扎實，這次因貪汙案遭到收押，震驚地方。

不少地方人士拿出喜帖表示，阮厚爵近日將為其子辦理婚禮，預定於6月2日宴請賓客，阮在此時遭到收押，地方議論紛紛。

地方人士說，自1月中旬選舉過後，很少在公開場合看到過阮厚爵，這4個月以來，阮厚爵幾乎在地方上銷聲匿跡，只有近日傳出要娶媳婦的消息，但也沒公開露臉，沒想到再有阮厚爵的消息，竟是涉案遭搜索，甚至還被收押。

阮厚爵因長期經營地方，自然也與轄區警方有所交情，這次彰化地檢署偵查阮厚爵涉及的貪汙案，並未指揮警力，而是指揮調查局台中市調處及彰化調查站人力進行搜索等偵查動作。

阮厚爵卸任和美鎮長後，其妻林小琪接下服務基層的棒子，參選縣議員當選，她今天中午透過服務處發出聲明表示，感謝大家對她和阿亮（阮厚爵）的關心，案件在偵查階段，偵查不公開，她對於整個案情也不清楚，目前委由律師釐清中，煩請各位給他們一點時間與空間，一切交由司法處理。