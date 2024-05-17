徐巧芯立院法寶再+1 爆衝突拿「這東西」趕綠委

為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17）日皆甲動，立法院將上演表決大戰，藍綠委爆發激烈衝突。民進黨立委指控，國民黨立委徐巧芯拿民進黨旗試圖捆住王美惠的脖子，徐巧芯也親自回應，是要用民進黨最喜歡的黨旗把他們通通打包，當時是用旗幟纏住王美惠的手臂、把王拉開，絕不是綁住脖。

徐巧芯強調，畫面都很清楚，既然民進黨修理國民黨沒有少過，那用同樣的方式對待他們也只是剛好而已。

立法院今爆發衝突時，國民黨立委徐巧芯（畫面右下）從包裡掏出民進黨黨旗，要把綠委包住。（截自中時新聞網直播）

立法院今上演韓國瑜上任院長以來首場表決大戰，藍綠白三黨都甲動，在７點搶進議場的第一波攻防後，藍、白委守住主席台，約10點時韓國瑜順利上台主持議事，期間再次爆發衝突。而在近中午宣讀完報告事項後，韓國瑜裁示，後續議事進行有待黨團協商，宣布休息。《中時新聞網》透過直播提供最新現場狀況。

國民黨立委徐巧芯（畫面中下處）拿出民進黨黨旗要包住綠委，反遭民進黨立委王美惠拉住。（捷自中時新聞網直播）

民進黨立委洪申翰指控，徐巧芯在主席台下與綠委衝突時，拿出一塊綠色的布，弄成「長繩狀」，試圖捆住王美惠的脖子，非常危險。蘇巧慧則指出，徐巧芯很懂怎麼樣侮辱人、激怒人，把那塊那塊綠色的布攤開說「這不是你們民進黨最愛的黨旗嗎」，還在綠委面前撕扯、蹂躪。

徐巧芯接受中天新聞訪問時回應，她自己是153公分、46公斤的女生，能夠被民進黨說使用暴力，也算是民進黨這個暴力政黨對她的誇獎、榮譽。綠委鍾佳濱的身材和行為，那才叫做暴力。

徐巧芯說明，當時民進黨要上去占領主席台，她是過去阻擋、排除，既然他們那麼喜歡民進黨黨旗，「那我就拿黨旗把你們通通打包」，民進黨可能覺得自己被羞辱、很不爽，但可以想想看，過去八年民進黨作為多數，是怎麼修理國民黨的，既然民進黨修理國民黨沒有少過，那用同樣的方式對待他們也只是剛好而已。

徐巧芯也說，這應該是第一次壓制量級比她的王美惠，而且並不是綠營說的勒住脖子，而是用黨旗纏綁住王美惠的手臂，把王拉開，絕對不是套在王美惠的脖子，畫面會說話。

至於自己的直笛、氣笛、黨旗遭指控違反議事規則，連院長韓國瑜都重申規則，徐巧芯也說，韓院長說的禁止物品，包括麥克風、旗桿、爆裂物、刀具等，她都沒有攜帶，禁止物品列表也沒有旗幟、樂器，都符合議事規則，韓院長只是宣讀規則，並不是說她違規。