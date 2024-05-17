更年期不是女性專有歷程，很多男性也會面臨同樣的狀況。對此，泌尿科醫師黃冠鈞提供「睪固酮低下自我檢測量表」，一旦符合裡面的10大症狀，或是有明顯的性慾減退、勃起障礙比以前更常出現，就很可能是更年期前兆，務必盡快尋求專業醫師的幫助。

醫師黃冠鈞在個人粉專發文表示，美好的性愛是夫妻關係中的潤滑劑，然而，男性到了40歲之後，就可能由於睪固酮水平下降而提不起性致，導致性福危機。一旦發現容易疲憊、情緒不穩定、體力下降、性慾減退、勃起功能障礙、早洩等，要注意可能是更年期前兆。

黃冠鈞並進一步分享由美國聖路易大學老年醫學部設計的睪固酮低下自我檢測量表，以供民眾參考：

1、性慾（性衝動）減退。

2、勃起障礙比以前更常出現。

3、感到缺乏活力，容易感到疲倦。

4、體力與肌耐力下降。

5、身高變矮。

6、生活缺乏樂趣感。

7、容易感到沮喪、悲傷。

8、運動能力下降。

9、晚餐後容易打瞌睡。

10、工作表現下降，不如以往優秀。

黃冠鈞提醒，如有符合上述10大症狀，或前2項較明顯，應盡快去尋求泌尿科醫師的幫助。他說，男性更年期就跟女性更年期一樣，它不能算是一個疾病，而是一個自然的過程，正視此問題，才能讓生活過得更多采多姿。

泌尿科醫師白彝維曾說明，男性通常在35歲過後，睪丸分泌的男性荷爾蒙（睪固酮）會逐年下降，初期對身體並不會有影響，但隨著睪固酮濃度下降至低於400ng／dl時，就會開始影響性慾、活動力下降、不易專注；低於250ng／dl時，即稱為睪固酮低下。然而，大部份男性會誤以為是工作壓力太大，反而忽略是健康狀況需要留意。

白彝維提到，透過規律運動刺激睪丸，增加睪固酮的分泌，且不要讓身材過胖，都能有效延緩睪固酮降低，但若發現以上行為療法仍無法改善，最好還是盡快就醫。