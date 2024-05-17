國立屏東高中4名學生日前參加「2024 Robofest國際機器人大賽」奪冠，不料14日搭機返程時，其中一人機票竟被蓋上「SSSS」高規格二次安檢註記，差點來不及登機，整機都在等他一人。

屏東高中學生董原暉、邱慕昀、李晉、李宥緯4人組隊，以「家居智慧腦」作品參加國際機器人大賽，在科學展覽創意賽高級組擊敗世界各地機器人好手，拿下冠軍，該校連續2年奪冠。

根據《自由時報》報導，全團14日返程時，從加拿大要轉機到美國再飛回台灣，董原暉登機前突被告知要從頭到腳更嚴格二次安檢，因為登機證上被蓋了「SSSS」，整架飛機的乘客都在等他一個，他嚇得直呼「得去買個樂透壓壓驚」。

資深導遊解釋，「SSSS」代表要二次安檢，是美國運輸安全管理局為避免恐怖份子所設計，乘客除了基本的X光掃描檢查外，還要接受人工行李檢查、爆炸物探測甚至搜身，至少會花30分鐘。