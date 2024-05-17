食藥署17日公布「鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案執行成果」，新北市蘆洲區「緣味鐵板燒」的紅茶，檢出腸桿菌超標，就連複驗也不合格，超標6.5萬倍。食藥署表示，對於腸胃不好的客人，恐在飲用後出現腸胃道症狀，已對業者開罰3萬元。

鐵板燒、排餐料理深受許多消費者喜愛，為保障民眾享用美食的衛生安全，食藥署聯合地方政府衛生局執行「鐵板燒暨排餐餐飲業者稽查專案」，總計查核213家業者，並抽驗食材或成品計327件，整體抽驗合格率為96.9％。

食藥署副署長林金富表示，在不合格的業者當中，新北市蘆洲區「緣味鐵板燒」的紅茶抽驗不合格，在複驗後仍檢出腸桿菌超標。根據現行標準，每毫升僅能檢出10CFU腸桿菌，但這家業者的紅茶，每毫升就有65萬CFU，超標6.5萬倍。這表示業者的製作過程不乾淨，腸胃不好的顧客，可能會有腸胃道症狀。新北市衛生局已依法開罰3萬元。

此次的不合格業者中，連鎖店「大埔鐵板燒」共4家上榜，包括3件紅茶、1件仙草甘茶，都檢出腸桿菌超標，擴及台東（久富小吃店）、桃園（禾昱小吃店）、南投（大埔小吃部）、台南（津荷軫小吃店）。4家業者都遭衛生局開罰3萬元。

至於開罰最重的業者，則是來自高雄的「南天紅鐵板燒」。衛生單位查獲業者儲存逾期白吐司，有效期間為去年12月29日，已過期近5個月，且技術士證持證比不符規定，違反《食安法》第15條、第12條，處以6萬元、3萬元罰鍰，合計9萬元。