位於南榮公墓的基隆市立納骨塔自1984年落成至今已40年，設備老舊不堪。原址將重建生命典藏館，已3度發包，預計2026年7月可完工，提供近3萬塔位。（張志康攝）

位於南榮公墓的基隆市立納骨塔自1984年落成至今已40年，設備老舊不堪，基隆市政府2019年決定原地改建為「生命典藏館」，前年完成既有骨罐移放，與原廠商有糾紛再發包，但今年2次都流標，民眾頻對議員抱怨。民政處表示，今年5月30日將第3次招標，已減少骨灰櫃數量及非工程項目，從最有利標改採價格標，若順利發包，預計2026年7月可完工，提供近3萬塔位。

基隆市政府民政處今日上午在於議會進行業務報告，多位議員關切生命典藏館進度。無黨籍議員林旻勳表示，生命典藏館希望趕快標出去，但從最有利標改為價格標，要注意工程減項後不要影響設計、施工的品質。國民黨議員連恩典表示，生命典藏館工程延宕很多市民關心，希望早日動工，盼有新塔位滿足民眾需求。

民進黨議員吳驊珈指出，目前建設人工和材料一直在漲，生命典藏館不能一直延宕，希望盡快發包，可多和廠商溝通，順利完成招標。而之前被詬病的殯儀館環境雖然已經改善，但民眾有反映冰櫃不足、火化常訂不到，希望有改善措施。

民政處長張淵翔回應，生命典藏館工程總經費4億7420萬元，為了促進順利招標，相關工程與骨灰櫃數量均有做減項，來增進廠商投標意願。舊塔拆掉原址重建，原有1萬2千個骨灰罈會先移到他處暫置，完工後再安放回來。

張淵翔表示，前兩次招標採用需要評選的最有利標，今年1月第1次開標有8家領標，但領標後沒有投標，3月第2次招標則沒有足夠家數投標，第3次招標5月9日已上網公告。

張淵翔強調，本次招標有再減骨灰罈數量及非工程等項目，讓廠商願意投標，並已有多家廠商表達意願，預計於5月30日工程開標，並改採價格標，希望這次可以順利標出去。張補充，投標資格需要甲級營造，工程需750工作天，預計2025年7月可完工。

新建的生命典藏館為地下1樓、地上6樓鋼筋混凝土建築物，新規畫塔位數量，個人骨灰櫃19712個、雙人骨灰櫃540對、個人骨骸櫃4288個、靈位牌5000個，而新招標塔位從36380個減為29540個。