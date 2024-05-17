位在大湖鄉社寮角大湖溪畔堤岸的金針花廊道目前約開了3成左右。（謝明俊攝）

母親節剛結束，大湖鄉公所在社寮角大湖溪堤岸打造的金針花廊道，也邁入金針花盛開的季節，苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴17日正式宣告大湖金針花節起跑，鍾東錦歡迎全國遊客來大湖鄉賞看金針花、還可以一嚐大湖盛產的桃李，不同的季節，大湖都帶給遊客不同的賞遊內容。

苗栗縣長鍾東錦、大湖鄉長黃惠琴17日宣布大湖鄉金針花節起跑。（謝明俊攝）

大湖鄉長黃惠琴表示，今年的大湖金針花節，同樣利用大湖鄉社寮角大湖溪堤岸，栽種多種觀賞用金針花，整個堤岸長近5百公尺，金針花全部盛開時，宛如一張金黃色魔毯平鋪在河岸，遠遠望去，金光閃閃亮麗耀眼，非常賞心悅目。去年的金針花節就吸引了超過10萬人到場賞花，成了中部地區知名的打卡景點，希望今年的金針花海能夠吸引更多遊客前來。

大湖鄉社寮角大湖溪畔堤岸的金針花廊道經苗栗農改場支援天敵防治法讓金針花節能順利舉行。（謝明俊攝）

台水公司在大湖鄉社寮角大湖溪畔堤岸加壓站外牆彩繪金針花廊道。（謝明俊攝）

大湖金針花廊道是合苗栗縣政府、大湖鄉公所及水利署第2河川局、苗栗農改場等單位合力打造成功，由於觀賞用金針花的栽種略為不同於食用金針花，必須要花費更多的照料，才能讓金針花群花亂舞，尤其是今年氣候異常，金針花初長成時，就發生蚜蟲、葉蟎大軍入侵，幸好苗栗農改場及時加入防治行列，以施放蚜蟲天敵昆蟲的方式，包括草蛉、小黑花椿象，來克制蚜蟲、葉蟎的蔓延。

苗栗縣長鍾東錦17日親自到金針花廊道，與大湖鄉長黃惠琴、大湖鄉代會主席謝見德及全體鄉代，一同宣布金針花節正式開跑，鍾東錦並對金針花廊道位在苗61線，道路較為狹窄，請鄉長及鄉代會研究找尋可用土地，另外開闢聯外道路，以抒解進入廊道交通壅塞問題。