中鋼17日於中鋼集團總部大樓會議室舉辦「113年度1＋N碳管理示範團隊」啟始會議暨講習活動，以「ISO 14064－1 2018溫室氣體盤查教學」及「企業溫室氣體量化實務說明及盤查實務演練」為主題，邀請下游客戶相互交流及討論。此會議除了中鋼總經理王錫欽親自出席以外，也邀請台灣綜合研究院院長吳再益蒞臨指導，期盼台灣鋼鐵產業上下游供應鏈一同凝聚低碳轉型共識，共同邁入低碳新時代。

中鋼為凝聚產業整體共識，呼應政府「以大帶小」減碳策略，連續2年參與經濟部產發署委託台綜院辦理地「製造部門淨零轉型推動計畫」，與客戶組成「1＋N」碳管理示範團隊（1指的是領頭廠商，N則是指產業鏈）。

吳再益致詞時表示，中鋼去年成立的碳管理輔導團，發揮「價值共創」精神，協助下游客戶建立碳盤查能力、找出製程排碳熱點及量身訂做減碳方案，共輔導22家業者，創造節電潛力達868萬度／年，以及總減碳潛力達4443公噸CO2e／年的卓越績效。期許中鋼今年再以豐富的減碳經驗，搭配中鋼內部節能專家，協助將台灣鋼鐵業廠商的碳焦慮，轉化成為減碳推動力。

王錫欽指出，中鋼不僅積極加大力度推動減碳工作，更持續保持全球碳管制業務的敏銳觸角，整合國內外最新資訊，並藉由自身豐富的節能與碳管理經驗，提供客戶務實建議，以因應國際碳關稅挑戰，展現引領台灣鋼鐵產業的責任與決心。