黃子佼持未成年不雅片一案，原本北檢依違反《兒少性剝削防制條例》給予黃緩起訴2年，高檢要求續查後，北檢今(17日)提起公訴。對此，網紅「德州媽媽」先前跳出要幫受害者們提供律師、立委等管道協助，今聽聞消息鬆了一口氣，但認為這不代表勝利，「正義非常遠，我們繼續追求。」並表示這陣子有點PTSD（創傷後壓力症），聽到太多案例分享，狂作惡夢，逼自己抽離一些後才好了一點。

德州媽媽先前分享曾受黃子佼性騷擾受害者的錄音檔，質疑黃子佼在與孟耿如交往期間，曾曖昧問女子願意開放他家讓人住，接著問對方單身多年，「不會有需要嗎」，但黃子佼對此仍未回應。今得知黃子佼被公訴，德州媽媽稍早發文表示，其實高估自己的抗壓能力，她以為自己對酸民百毒不侵就夠，但最讓人心累的是看到受害群體的來信，「那三週我就是看各方來信到睡前，睡醒繼續看，好像在人體練蠱一樣。」

德州媽媽直言，看到一定數量的訊息後，自己開始做惡夢、隨時想哭、想吐，感覺壓力隨時都要爆發，她其實明白站出來發聲必定要面對這些後果，「我感覺我設不好心理界線，我不斷的在憤怒和沮喪中橫跳，憤怒的是惡行本身，沮喪的是揭露惡行的困難。這些事讓我無比躁鬱。」

除了黃子佼事件，德州媽媽表示還收到創意私房受害者的私訊或被其他藝人性騷擾的受害者爆料，她都會直接提供警察、律師和立法委員的聯絡方式，但心疼的是，這些人總會直言明白走法律途徑有多困難，一方面又希望透過德州媽媽的知名度「公審」加害人，她都拒絕，因為明白有自己的社會責任。

最後，德州媽媽強調自己沒做錯什麼，也很了解受害者困境，「我還是希望能報警就報警啊拜託」，而現代社會遇到這種事，許多吹哨者下場都相當痛苦，大眾也不太了解如何保護受害者，甚至有婦女遇到「MeToo」事件，在公家機關上班的先生竟然被上級「關心」詢問，但她還是呼籲要持續關注這類事件，「因為自古至今，輿情和民意都是能影響判決的。」

德州媽媽發文。（圖／翻攝自德州媽媽沒有崩潰臉書）

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