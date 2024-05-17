魚類果菜批發市場改建案，日前遭議員質疑為前台北市長柯文哲留下的第四大弊案。不過針對上個會期北市府提出的工程追加預算，民進黨台北市議員簡舒培質疑，當時政黨協商時，副市長林奕華與秘書長李泰興表示，5樓以上若不興建就會有安全性問題，不過魚果市場5樓以上的規畫都與安全性無關，看不出來興建的必要性，質疑北市府騙取50億的追加預算。

台北市議會財政建設委員會17日上午，邀請產發局、市場處、北農及北漁等單位，針對魚果批發市場改建案專案報告，並在報告結束後接受議員質詢。

簡舒培指出，魚果市場批發改建工程，今年1月時通過49.93億的追加預算，當初是以安全為由，追加預算興建漁產6到8樓、農產6樓，但是根據營運規畫分析卻是要做為海鮮宴會館、廚藝教室及空中花園，與安全性質、服務宗旨無關。

對此新工處表示，若維持減項發包的情況下，農產與漁產大樓只興建5樓的話，就要重新進行結構外審，並且重新進行防火避難性能審查，再交付台建中心審議，屆時改建工程的時程又會向後推延。

不過簡舒培質疑，若只是結構外審並由台建中心重新審議，完全不需要額外追加49.93億，也跟當初市府所強調「不蓋會有安全性問題」的説法完全不符，質疑北市府根本是詐騙集團，向議會騙取追加預算。

新工處解釋，由於當時在挖掘地基時，是以農產大樓6樓、漁產大樓8樓的設計去規畫，若未按照原規畫去興建，而是只興建5層樓，可能就會有結構安全性的問題，過去曾經做過的評估都要全部再做一次。

簡舒培則要求新工處與產發局評估，若只蓋到5樓，再高的樓層都繼續蓋，是否會面對其他行政程序？和承包廠商會不會有合約問題？並要求局處將這些資料提供給議會。委員會召委林世宗也要求，一個月後委員會將會審理決算，相關局處應針對這些爭議，妥善與議員溝通解釋。