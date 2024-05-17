該報導引述金融時報說法指出，不具名人士透露，芝商所考量到華爾街對比特幣的興趣升溫，因此打算推出現貨比特幣交易。目前芝商所對此消息不予置評。

比特幣過去9個月漲勢凌厲，帶動Coinbase股價也扶搖直上，過去一年股價上翻接近3倍。眼見加密貨幣交易火熱，引來更多競爭者看中這塊大餅，芝商所原本就經營加密貨幣衍生商品交易業務，一旦進入現貨交易領域，勢必對Coinbase造成打擊。對Coinbase而言，儘管目前核心交易收入大多仍來自散戶，但屆時機構客戶收入恐怕會被侵蝕。