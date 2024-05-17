該報導引述金融時報說法指出，不具名人士透露，芝商所考量到華爾街對比特幣的興趣升溫，因此打算推出現貨比特幣交易。目前芝商所對此消息不予置評。
比特幣過去9個月漲勢凌厲，帶動Coinbase股價也扶搖直上，過去一年股價上翻接近3倍。眼見加密貨幣交易火熱，引來更多競爭者看中這塊大餅，芝商所原本就經營加密貨幣衍生商品交易業務，一旦進入現貨交易領域，勢必對Coinbase造成打擊。對Coinbase而言，儘管目前核心交易收入大多仍來自散戶，但屆時機構客戶收入恐怕會被侵蝕。
財經雜誌巴隆周刊（Barron's），由於市場傳出芝商所（CME）有意推出比特幣現貨交易，消息一出，比特幣交易平台Coinbase Global 16日股價聞訊暴跌9.4％至199.17美元。
該報導引述金融時報說法指出，不具名人士透露，芝商所考量到華爾街對比特幣的興趣升溫，因此打算推出現貨比特幣交易。目前芝商所對此消息不予置評。
比特幣過去9個月漲勢凌厲，帶動Coinbase股價也扶搖直上，過去一年股價上翻接近3倍。眼見加密貨幣交易火熱，引來更多競爭者看中這塊大餅，芝商所原本就經營加密貨幣衍生商品交易業務，一旦進入現貨交易領域，勢必對Coinbase造成打擊。對Coinbase而言，儘管目前核心交易收入大多仍來自散戶，但屆時機構客戶收入恐怕會被侵蝕。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。