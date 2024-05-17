每日經濟新聞17日報導，大陸央行官網17日中午發布下調個人住房公積金貸款利率等三項《通知》。下調公積金房貸利率後，100萬（人民幣，下同，約合新台幣440萬元）房貸30年累積可節省月供4.8萬元。

17日午後，大陸房地產板塊迅速拉升，營建股城建發展觸及漲停，天地源回封漲停，濱江集團漲超7％，合肥城建、首開股份等跟漲。

大陸央行官網發布《中國人民銀行關於下調個人住房公積金貸款利率的通知》決定，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以下（含5年）和5年以上首套個人住房公積金貸款利率分別調整為2.35％和2.85％，5年以下（含5年）和5年以上第二套個人住房公積金貸款利率分別調整為不低於2.775％和3.325％。

與此同時，大陸央行發布《中國人民銀行關於調整商業性個人住房貸款利率政策的通知》。

大陸央行表示，為落實中共中央、國務院決策部署，適應中國房地產市場供求關係的新變化、民眾對優質住房的新期待，促進房地產市場平穩健康發展，現就調整商業性個人住房貸款利率政策有關事項通知如下：

一、取消大陸全國層面首套住房和二套住房商業性個人住房貸款利率政策下限。

二、中國人民銀行各省級分行按照因城施策原則，指導各省級市場利率定價自律機制，根據轄區內各城市房地產市場形勢及當地政府調控要求，自主確定是否設定轄區內各城市商業性個人住房貸款利率下限及下限水準（如有）。

三、銀行業金融機構應根據各省級市場利率定價自律機制確定的利率下限（如有），結合本機構經營狀況、客戶風險狀況等因素，合理確定每筆貸款的具體利率水準。

此前相關規定與本通知不一致的，以本通知為準。

此外，大陸央行和國家金融監管總局共同發布《中國人民銀行、國家金融監督管理總局關於調整個人住房貸款最低首付款比例政策的通知》。

大陸財聯社報導，大陸央行17日發布關於下調個人住房公積金貸款利率的通知，自2024年5月18日起，下調個人住房公積金貸款利率0.25個百分點，5年以上首套個人住房公積金貸款利率調整為2.85％。如以公積金貸款額度100萬元、貸款30年、等額本息還款方式計算，此次公積金首套房貸利率降低後，每月月供減少135元，累積30年月供減少4.85萬元。