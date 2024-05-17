大千醫院醫師袁國慶表示，羊水栓塞是以支持性治療為主，因此需要完整的醫療設施，才能幫助產婦順利恢復。（大千醫院提供／謝明俊苗栗傳真）

35歲的李姓產婦懷孕第二胎時，因有妊娠糖尿病且產程延遲，因此接受剖腹生產，產後第二天下床時，突然發生呼吸困難及昏倒，檢查發現其血壓、血氧濃度過低且心跳加速，經醫師安排檢查後，發現李姓產婦發生少見但致命的產科急症「羊水栓塞」，因此立即轉入加護病房照護。所幸，在醫療團隊合作下，病人順利恢復、平安出院，也讓她如願再見到寶寶。

大千綜合醫院婦產科主任周志恒表示，羊水栓塞可說是婦產科醫師和產婦的夢靨，雖然發生機率相當低，約10萬分之4～6，但因是無預警的發生、病程快速、死亡率高達20至60％，而且發生後會導致全身性免疫反應、休克、心肺衰竭等，即便救回病人性命，也可能導致重大器官損傷，因此需要醫療重症團隊全力救治、穩定心肺功能，才能將產婦從鬼門關前搶救回來。

為李姓產婦治療的加護病房醫師袁國慶表示，羊水栓塞可能的危險因子包含，產婦年齡大於35歲、經產婦、妊娠毒血症、有胎盤前置或胎盤剝離等問題。過去認為發生的原因是羊水中的胎兒組織隨著血流進入母親體內，因此造成肺部血管阻塞，後來隨著研究發展，發現母親身體對胎兒組織產生嚴重免疫反應，也是原因之一。

袁國慶解說治療方式，主要針對呼吸衰竭、心臟衰竭與凝血病變等症狀做支持性治療，如果病人發生更嚴重的廣泛性血管內凝血時，就會需要全面性器官支持療法，例如呼吸器、24小時連續式洗腎機（CVVHD）、甚至使用葉克膜，直到免疫風暴過去，病情才會逐漸好轉。

大千醫院指出，李姓產婦的狀況在第一時間先排除手術部位無出血及子宮腔內無瘀血的情形，再由心臟科醫師介入檢查，發現有心臟肥大、心搏過速問題，加上右心壓力偏高、雙腳中度水腫、胸部X光呈現雙側浸潤、肝腎功能異常及血中纖維蛋白代謝濃度偏高。雖然病況嚴重，但醫療團隊在使用高劑量升壓藥物及大量輸液後，第三天起病人血壓就慢慢轉趨穩定，再給予白蛋白補充後，肝腎功能也逐漸好轉，並開始嘗試進食。在加護病房治療5天後，狀況恢復穩定，轉出至一般病房並順利出院。

出院時，李姓產婦及家屬非常感謝大千醫療團隊的照顧，讓她能順利回家和寶寶團聚。周志恒與袁國慶醫師表示，羊水栓塞的發生是無法預防的，產前完整的檢查加上產後醫療團隊專業的照護與完整的重症設備，才能讓產婦歡喜迎接新生命的到來。