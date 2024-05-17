36歲王姓男子愛吃炸雞配手搖飲，又常工作熬夜到天亮才睡，日前突然右側臉歪嘴斜、肢體偏癱送醫，查出腦中風。台中醫院神經內科醫師吳宇軒說，1小時內連打6支降血壓藥才讓王男血壓降到可施以血栓溶解劑治療。（潘虹恩攝）

36歲王姓男子從事服務業，平時愛吃炸雞和手搖飲，又因排班常熬夜工作到天亮才睡，不料日前上班期間突然右側臉歪嘴斜、肢體無力且右側偏癱，同事發現不對勁緊急報案送往急診。王男到院時血壓飆破200，確診為梗塞性腦中風，幸施打血栓溶解劑，住院治療7天後康復返家，維持飲食作息規律。

台中醫院神經內科醫師吳宇軒指出，腦中風近年有年輕化趨勢，國內統計55歲以上中風發生率是千分之4.2至6.5，36歲以上則有千分之3，其中梗塞型腦中風占所有腦中風的4分之3；目前梗塞性腦中風治療以血栓溶解劑或經動脈曲栓術為主，但其中血栓溶解劑必須在發病後4.5小時內施行才有效。

吳宇軒說明，王男深夜約10點多被送到急診室，血壓飆到收縮壓203mm-hg、舒張壓141mm-hg，血糖150mg／dl也偏高，腦中風團隊迅速幫他拍攝斷層掃描等影像與檢查，經排除腦出血等因素後，1小時內連打6支降血壓藥，才讓王男血壓降到可施以血栓溶解劑治療的標準完成治療。

王男症狀在治療隔天即明顯緩解，右手右腳恢復肌力，僅剩下臉歪與說話含糊待復健，住院7天後康復返家。王男心有餘悸說，他不抽菸也無家族病史，更未發現自己有三高問題。因為從事服務業，平時最愛吃炸雞跟喝手搖飲，又礙於工作排班常熬夜工作到天亮才睡，沒想到年紀輕輕也會中風；現在遵醫囑清淡飲食、規律作息，重回職場。

吳宇軒表示，依據衛生福利部國人十大死因統計顯示，腦血管疾病為國人十大死因的第2至4位，平均每年奪走1萬多條生命，即使存活也可能留下不同程度的神經功能障礙，嚴重影響生活品質。他強調，民眾若突然出現單側偏癱、臉歪嘴斜等疑似腦中風症狀，請熟記腦中風「FAST（微笑、舉手、說你好、盡快送醫）」口訣，讓腦中風傷害降到最低。