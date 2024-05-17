苗栗警分局結合在地網紅Hana，在她經營的社交平台youTube頻道分享防詐資訊，提醒網友，詐騙集團最常透過LONE加好友的方式，輔以投資、獲利為手段，進行一連串誆騙民眾的行為，千萬不要被套路，以免中了圈套，苗栗警察分局感謝網紅素人Hana運用網路社群推播的力量，讓更多網友們認識詐騙，為識詐宣導盡一分社會責任。

苗栗警分局經分析轄內詐欺案件受理趨勢、犯罪手法及被害族群等特性，歸納出高發生前3名詐欺案類為「假投資、假冒機構(公務員)詐財及假交友詐欺」，其中假投資案件，詐騙管道大都為網路詐騙、投資標的為虛擬貨幣且被害人大都在LINE群或FB，以「投資賺錢為前提下」認識歹徒，慫恿加入投資群組，歹徒誆稱保障獲利、穩賺不賠之詐術，吸引被害人投入資金後，最後往往都讓被害人血本無歸。

警方提醒民眾「詐人之心不可有，防詐之心不可無」，防制詐騙的致勝關鍵，就是「認識詐騙」方能「不被詐騙」，警方全力打擊詐欺集團，確保民眾的財產安全，民眾如有任何疑義，應立即撥打「165」或「110」進行查證，不要輕信網友任意投資，才能確保自身的財產安全。