北士科T17、18地上權招商爭議持續延燒，得標的新光人壽，至今未開發兩塊土地。不過民進黨台北市議員林延鳳發現，新壽的代表陳姓副總，至今仍擔任「北投士林科技園區發展合作促進會」的副召集人，遲遲未開發T17、18土地，明顯拖累當地發展的新光集團，已明顯不適任，呼籲產發局應促其「知所進退」。

台北市議會財政建設委員會17日上午邀請產發局與地政局，針對北士科開發近況專案報告。不過林延鳳質疑，上周台北市長蔣萬安進入議會專案報告，時至今日已過了一個禮拜，產發局的報告內容居然只是市長專案報告的濃縮版，毫無回應議員質詢或關切之相關議題「敷衍了事」。

林延鳳也指出，上周她在專案報告質詢時提到，因為新壽在投標時並未提供投資企畫書，如果新壽依照契約，於地基上只興建兩間廁所且取得使用執照，是否就能轉移地上權？但至今卻未有局處單位解答。對此地政局則表示，依照契約內容，如果真的只蓋兩間廁所就申請地上權轉移，市府也不會同意。

林延鳳揭露，北士科促進會副召目前仍由「密會蔣市府」之新壽陳姓副總擔任，但大家討論「北士科案」超過一個月，柯文哲又因此案被北檢列被告調查，為何這個作為當事公司代表之「陳姓事主」還能繼續待在其位？就算自家企業開發延宕「我還是這塊區域的山頭，沒人動得了我」？這樣讓同為副召的金仁寶代表情何以堪？

民進黨議員鍾佩玲也指出，按照合約規範，新壽在向北市府標得地上權後，7年內要開發T17、18兩塊土地，若期限一到又未開發，將會依法每日裁處10萬元、上限3000萬的罰款。不過她也提到，包含罰款時間在內就是將近8年的時間，若新壽從頭至尾都未開發，等於是讓T17、18兩塊土地荒廢長達8年，對當地經濟帶動也會大受影響。

對此產發局長陳俊安則回應，新壽若是將土地閒置八年時間，確實會對北士科整體發展影響，目前地政局與法務局正在針對合約內容研擬應對措施，找出確保新壽會履約的方式。