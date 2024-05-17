林雨宣和鄭茵聲為了不讓生病的嬤嬤擔心，努力練習歌仔戲動作。（公視台語台、華視提供）

白雲（左）和製作人葉天倫客串飾演惡質演藝公司。（公視台語台、華視提供）

馬國畢客串演出選秀評審，配合鄭茵聲的表演。（公視台語台、華視提供）

羅裕誴、林雨宣與鄭茵聲在《勇氣家族》中飾演感情深厚的三姊弟，在上週劇情中，三人深夜召開秘密會議，苦思如何對抗另開戲班的前團員何佩芸。林雨宣建議羅裕誴演出自己的拿手角色一決高下。

戲外羅裕誴出身於歷史悠久的「鶯藝歌劇團」，對唱腔十分有自信，「媽媽」陳亞蘭更是文武雙全，她透露從小在自家劇團，只要有人請假，她就要上場補位，因此學會演很多角色，進入「楊麗花歌仔戲」後，恩師楊麗花也曾指派她演生旦淨末丑等不同類型角色，每個她都如數家珍：「小生不用多說。小旦演過《洛神賦》的郭笑、《紅塵奇英》的楚雲，丑角則有酒後的梁山伯與祝英台、《風塵三俠》的虯髯客等等，我覺得身為演員，任何角色都必須要能駕馭。」

上週也揭開莊凱勛因為車禍過世的痛苦回憶，只見年幼的三姊弟在遺體前放聲哭嚎，希望疼愛他們的爸爸回來。「金鐘影帝」陳亞蘭演技炸裂，臉上掛著哭花的舞台妝容與兩條淚痕，痛苦地倚靠著柱子不發一語，最後終於下定決心緩緩地移動到莊凱勛身邊，掀開白布在他額頭烙下深深的道別之吻，讓觀眾看得心如刀割。

預告中還有驚喜人物出場，鄭茵聲參加的直播比賽現場由馬國畢客串比賽主持人，親切引導鄭茵聲上台，並為她加油。然而比賽過後，主辦方的態度卻有了一百八十度大轉變，白雲與本劇製作人葉天倫登場，聯手逼迫鄭茵聲簽約，還要繳清訓練費用三十萬，否則就要賠償三百萬。鄭茵聲被嚇得心急如焚，連忙使出拖延戰術，一邊告訴白雲與葉天倫她的表姊會拿現金來，一邊用通訊軟體聯絡家人。又好笑又緊張的劇情讓人期待值破表。《勇氣家族》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。