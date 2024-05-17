律師鄭鴻威等人涉嫌洩漏偵查祕密予詐騙集團，消息曝光震驚司法圈。台北地檢署調查，鄭鴻威共計安排101件車手案予15名律師辯護，並接受詐團虛擬貨幣報酬洗錢，整整4月間獲利1200萬元，未料今上午再爆出鄭鴻威暗藏的300萬元贓款，竟藏在橋頭地院石育恩的辦公室。不過倍感諷刺的是，近期流傳的一張合影，驚見昔日的4名室友如今竟成為彼此的關鍵涉案人，不僅令人感慨萬分。

律師林智群昨（16）日跟進時事，透過臉書貼出一張四人合照，稱圖中的四名室友在7年以後，一個淪為詐騙集團的合作律師，一個則是被冒名的被害人（也是律師），一個是察覺同學不法行為，進行偵辦後聲請迴避的檢察官，另一個則是被同學委託放現金在辦公室的法官，並直呼：「Netflix 可以考慮拍成影集嗎？」

貼文曝光後，網友紛紛留言表示：「當我們詐在一起」、「學法律玩法律，這些人都是太聰明，聰明到沒有是非對錯，道德良心被狗啃咬，也不相信遭天譴這句話。人性孰善？孰惡？只有自作自受」、「七年之養，養出不同的人生」、「四室而非」、「無間律師」。