520總統就職在即，國宴也首度移師台南舉辦，國民黨台南市議會黨團將送上另類國宴禮，520當天下午5點將號召鄉親到舉辦國宴的福爾摩沙遊艇酒店旁，針對「非核家園、毀我家園」快閃陳訴意見。

當天包括市議員蔡育輝、許至椿、林燕祝、李中岑、王家貞、蔡宗豪6名市議員前往現場針對政府推動綠電造成的亂象，表達不滿訴求。

蔡育輝說，非核家園不是政黨之爭，而是攸關台灣長期的競爭力及國土整體規劃，台南近年推展太陽能光電案，農田魚塭到處形同貼膏藥，生態、景觀遭受破壞，還衍生多起光電弊案，這項政策是否要修正？

他說，當天由黨團書記長許至椿帶領，眾人各自動員號召鄉親到場，同時也配合警方維安，在意見表達區理性陳訴意見，呼籲認同黨團理念的人前來響應，當天將表達非核家園這幾年對台南產生的後遺症，甚至還養出一堆綠蟑螂，百姓不想再看見這些弊端，尤其隨著電價愈來愈貴，也影響民生甚鉅，政府要嚴肅面對這個議題。