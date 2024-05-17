在臉書自稱「霸道總裁」的黃姓男子，與楊姓妻子共同經營傳播及開發公司，黃男以公司名義誘逼失學女子下海從事性交易，公司員工更以強暴、恐嚇、拘禁方式圍毆、輪番性侵女子，楊女甚至帶小妹拿火烤的針沾辣椒醬，在女子腳上刺「婊子」加以凌虐，全案經台中地院審結，判黃男15年5月、楊女10年10月徒刑，其他共犯分處8年2月到6月不等刑期。

檢方起訴指出，綽號「龍哥」的35歲黃男，與綽號「小豬」的39歲楊姓妻子，共同經營「最潮娛樂公司」及「慧璨開發公司；杜姓、羅姓等5名員工都是2人的小弟、小妹，他們藉公司名義從事酒店小姐傳播、建築工地業務。

2020年7、8月間，黃男在抖音認識被安置在教養院的失學女子，2022年11月間，以介紹工作為由誘逼女子離開收容機構，陸續安排她們藏匿在汽車旅館、租賃套房等處，安排坐檯陪酒、工地做粗工及性交易。

2023年2月間，女子到酒店坐檯拿到1.5萬元小費被發現，黃男等人又以她試圖逃離為由，要杜姓員工持炒菜鍋打女子頭部，楊女還與李、羅等人將針用火烤後沾上辣椒醬，再以米酒加鹽巴在女子腳上刺上「婊子」、「鬼」等字；黃男等人更以女子欠債為由，要求她以性抵債，女子慘遭黃及其他員工輪流性侵。

台中地院審酌，黃男在整個犯罪事實中均居於主導地位，指使其他被告對被害女子為傷害、私行拘禁、加重強制性交、圖利使人強制為性交犯行，並使被害女從事報酬顯不相當之工作；楊女數次侵害被害女性自主權，對被害女造成嚴重心理、身體創傷，顯見夫妻倆根本是將被害人視為可任己自由支配之客體、用以賺錢之工具，惡性非輕。

法官審理後，將全案依《人口販運防制法》、意圖營利、以強暴方式使女子與他人為性交、強制性交等罪，判黃男15年5月、楊女10年10月，其餘5名員工共犯，分依強制性交等罪，判8年2月到6月不等徒刑。仍可上訴。

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