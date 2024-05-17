今（17）日是總統蔡英文任內台股最後一個交易日，終場小跌45點以2萬1258點作收，統計蔡英文執政8年，台股漲點超過1萬3千點、上漲1.62倍。

回顧2006年5月19日，時任總統馬英九任內台股最後一個交易日，終場下跌63點收8095點，蔡英文上任後，這8年來台股上漲超過1萬3千點。

台股不斷創新高，護國神山台積電是大功臣，近期衝上856元新天價，加上國際股市聯袂大漲，道瓊工業指數首度突破4萬點關卡，也推升台股走勢強勁。

前總統馬英九就任當日高點則為9309點，之後遇到金融海嘯，導致執政8年共下跌1199點、跌幅近13%。前總統陳水扁上任8年則小漲1.92%。

財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，台股真正的轉捩點在2020年，這一年從武漢封城開始，疫情擴散至全球，但對岸的資金大規模回到台灣，台灣從原來被掏空的狀態，因為資金回流，臉色愈來愈紅潤。