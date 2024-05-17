為了力拚國會改革五法在520前闖關三讀，藍綠白今（17）日皆甲動，爆發激烈衝突。韓國瑜在將近12時許時宣布召開黨團協商，但未有共識，後15時在院會宣布休息，繼續協商。而韓國瑜與立法秘書長周萬來返回議場時，民進黨立委郭國文突然衝上前，搶走周萬來手上的記事本，到手後就拔腿狂奔、衝出議場，離譜場面讓現場立委全都傻眼。
韓國瑜今上午宣布朝野協商，後來在14時54分回到主席台上，並宣布現在各政黨團之間還在繼續溝通，讓我們繼續休息協商。隨後與周萬來一度離場後又返回，在韓國瑜站在主席台時，郭國文卻突然竄出、衝向一旁的周萬來，出手搶奪周手上的記事本，離譜畫面讓一旁議事人員和立委都來不及阻止。而郭國文將記事本搶到手後一路狂奔衝出場外，離譜作為讓現場國民黨立委大為傻眼，怒吼「攻擊秘書長，柯總召出來道歉」。
遭「強盜」搶劫後，周萬來一臉無奈的走回秘書長座位，手中只剩一本小小的議事規則，而韓國瑜和許多藍委出言關心，周萬來也是微微笑，拍了拍韓國瑜的手，便與韓一起離場。
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