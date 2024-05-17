越來越多民眾使用LINE撥打電話，不過最近爆發嚴重災情，用戶發現有人打LINE電話進來，手機鈴聲響起，卻沒有接聽畫面及通知，根本無法接電話，也不知道誰打來，嘗試刪除APP再重新安裝也沒用，超級焦慮。對此LINE官方證實，Android LINE應用程式14.5.0以上版本有相關問題，目前正在修復。

一名網友日前在臉書「爆怨2公社」社團發文表示，LINE有電話打進來，手機鈴聲響起，但卻沒有顯示畫面，根本無法接聽，「未接來電一通又一通，到底什麼時候會修好，還以為是手機故障。」

貼文曝光釣出一票苦主，大家紛紛哀號「我也是，還以為是手機的問題」、「我的也一樣，鈴聲響起，找不到怎麼接聽，不知道是誰打來，超焦慮。」

LINE在官網發聲明證實，目前Android LINE應用程式14.5.0以上版本，出現無法顯示來電畫面、收到來電但無法接聽，以及對方切斷發話後才顯示未接來電畫面等問題，目前已進行修復作業。