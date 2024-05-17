就讀基隆市明德國中陳柏睿，用音樂克服自閉症，今年獲頒總統教育獎。圖為陳柏睿榮獲2022國際音樂大賽樂人獎。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

就讀基隆市明德國中陳柏睿，因自閉症導致學習和溝通上屢遭挫折，但接觸了音樂後，他從樂曲與節奏中找回了自信，不僅在2022年全國爵士鼓大賽獲得特優，今年還獲頒總統教育獎。陳柏睿從音樂克服障礙、活出自我，他表示未來會持續鑽研古典與流行樂，希望能成為「基隆周杰倫」。

教育部今日公布「2024總統教育獎」，獲獎的陳柏睿患有自閉症、且高度敏感，但以不畏懼不放棄的精神，投入自己最喜歡的音樂領域並屢獲佳績，贏得評審委員高度肯定。頒獎典禮將於今年7月5日舉行，由總統賴清德親自頒發獎助學金15萬元及獎狀。

教育處指出，陳柏睿是一位高敏感的自閉症孩子，曾經在生活學習和人際溝通方面遭遇數不清的挫折。從幼稚園起，就因無法承受太大的聲音加上身體不願意被觸碰，經常無預警衝出教室，一個人躲在遊具間痛哭。

陳柏睿因無法理解4個字以上短句，聽不懂同學說「你要來玩嗎？」而總是孤單一人。無助又傷心的母親為了教會柏睿表達「不要」，曾狠心地推倒他，告訴他「說不要，我就不推你」但柏睿還是不懂媽媽為什麼要推他，母子兩人只能絕望地抱緊痛哭。

但上小學之後，在一次教會主日的舞台上，柏睿看到爵士鼓表演，兩眼一亮，從此踏入音樂的領域，除了爵士鼓之外，也涉獵了鋼琴、小提琴、吉他、北管等樂器。此外，他還有運動方面的才華，在桌球、籃球均獲得過優異成績。

教育處說，因興趣加上苦練，柏睿榮獲「2022全國爵士鼓大賽特優獎」、「2022國際音樂大賽樂人獎」等佳績，並獲邀在2022基隆市文化局耶誕晚會擔任開場嘉賓，表演爵士鼓。

柏睿不只從音符裡找回自信，還計畫持續鑽研古典與流行音樂的領域，希望未來成為「基隆的周杰倫」，在音樂領域做出更多的貢獻。

就讀基隆市明德國中陳柏睿（前排右二），用音樂克服自閉症，今年獲頒總統教育獎。圖為基隆市長謝國樑（前排右四）與通過總統教育獎市內初選同學合影。（基隆市教育處提供／徐佑昇基隆傳真）

教育處代理處長楊桂杰表示，柏睿接受自己的特殊性，雖然屢遭挫折仍不放棄，不只找到生命中的曙光，還發願為社會貢獻一己之力，這次獲獎真的是實至名歸。