F-35戰機「更新技術3」（TR-3）升級遲遲未能完成

美國國會稽核處（GAO）周四在公布的報告中說，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）已經沒有足夠的空間來存放未交付的 F-35隱形戰機，因為它們的升級進度依舊落後。

綜合《防務新聞》（Defense News）和《突發防務》（Breaking Defense）網17日報導，美國聯邦眾議院軍事委員會旗下空中與地面部隊戰術小組委員會（Tactical Air and Land Forces Subcommittee）主席惠特曼（Rob Wittman）說，幾個月內就可能有100 多架F-35戰機「堆在停機坪上，而這是不可接受的」。

此外，美國國會稽核處發現，F-35 專案的測試力已捉襟見肘，一旦 「更新技術3」（TR-3） 軟體升級，加上第4批次（Block 4）升級準備就緒，測試能力還會下降。

TR-3 對F-35戰機進行了一連串改進，如駕駛艙顯示器、電腦記憶體和處理能力等。而F-35要更深度升級為第4批次，得以搭載更多武器，並將電戰能力升級前，就需要有TR-3。 然而，TR-3因軟體問題，還有關鍵零組件生產進度落後，而遲遲未能完成。測試官員告訴國會稽核處，TR-3的軟體仍「不穩定」，距離原定開始交付時間已將近一年。

自2023 年 7 月以來，五角大廈就拒絕接收安裝TR-3的最新型 F-35。大多數 F-35是在洛馬的德州沃斯堡（Fort Worth）工廠製造的，當新戰機下生產線時，會先存放在工廠，直到TR-3的永久硬體套件及軟體準備就緒。

另一方面，美國國會稽核處還直指，把這麼多重要的全新戰機放在同一個地方充滿風險，因為部分，甚至所有的戰機都可能損壞。它指出，洛馬設施的停機位正逐漸減少，要是空間用盡，就需要制定備案。