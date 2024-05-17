南台灣最大檔國際旅展、2024高雄市旅行公會國際旅展將於5月24日至27日在高雄展覽館盛大登場，此次共匯集海內外機構、公私部門近500個攤位參展。業者瞄準暑假旅遊旺季商機，紛紛祭出最夯行程、最殺優惠，是民眾出遊搶便宜、拿好康不容錯過的良機。

高市府觀光局長高閔琳表示，今年旅展參展攤位近500攤，又有在地最美的台鋼Wing Stars啦啦隊贊聲，展場消費還可抽2部gogoroJEGO電動機車，參展業者也端出多項優質又優惠的行程，觀光局也前來設攤相挺，推介高雄最夯景點，大力行銷「旅行台灣、首選高雄」。

高雄旅行公會理事長蔡宗佑指出，今年旅展將提供最佳的展示及交易平台，搶攻暑假商機，參展旅行社、飯店業蓄勢待發紛紛祭出優惠活動，國內各縣市參展單位更大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店推出誘人超低折扣的住宿券及餐券等遊客來「搶市」，現場各家旅行社提供國內超優惠的旅遊產品及經典遊程，歡迎大家前來搶便宜、搶好康。

公會旅展執行長林明龍表示，旅展吸引來自日本、大陸海旅會、菲律賓、泰國、馬來西亞、帛琉等國旅單位及當地公私部門來台設攤搶客。各縣市觀光局、旅行社、星級飯店及各觀光產業祭出優惠行程套裝活動，現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡購票入場及消費滿額就有機會抽中價值5萬7000元的gogoro JEGO電動機車、國內外機票、行李箱、星級飯店住宿券、餐券等好禮。

此外，為打造這場難得的旅遊盛會，現場也匯集各國觀光局和台灣各地最新的吃喝玩樂資訊，各參展單位傾盡全力拚觀光，觀光業者推出眾多好康，包括飯店住宿券、人氣餐券超低折扣， 各縣市政府也卯足全力推廣在地特色，行銷優質秘境之旅，走進展場就能環島台灣、看遍全球，歡迎大家一起進展場為觀光人加油打氣，以實際的行動力挺觀光。