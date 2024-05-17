57歲「整形皇后」顧婕上月證實罹患直腸癌4期，入院開刀切除5公分腫瘤，不料癌細胞擴散到肝臟，她今（17日）在出院感恩記者會上分享病況，坦言確診第4期時情緒相當崩潰，「我大哭啊，想說為什麼是我？」

顧婕在4月28日入院，29日確認肝臟上有9顆水泡，30日開微創內視鏡手術摘除5公分腫瘤，本月7日再透過電燒手術處理水泡，等於短短2周內接受2場手術。

顧婕笑說她為了記者會，特別去做臉跟接睫毛。（侯世駿攝）

她表示自己會積極治療，但目前不打算接受化療跟使用標靶藥物，醫生也尊重她的決定，「我目前做輔助性治療，半個月回診抽血看肝功能指數，每半年安排一次斷層掃描」。

她這段時間不斷回想自己得病原因，不解一直都很注重養生、運動的自己怎麼會罹癌，後來想起自己30年來都飽受脹氣所苦，過去20年更是依賴軟便藥跟浣腸解決便祕，她嘆：「我也沒有好好的去找醫生看過，我就是吃日本的小粉紅藥」，不諱言自己直到生病才驚覺那都可能都是警訊。

顧婕仍保持好氣色。（侯世駿攝）

她說，她現在食慾差、動作緩慢，短時間內瘦了4公斤，「現在動作都很慢，就像是樹懶」。她不敢讓年邁的媽媽知道她生病，而姊姊得知後心疼到崩潰大哭。