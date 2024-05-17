街舞圈夏日盛事來襲！每年暑假的「2024新北FUN街頭國際街舞大賽」今年首次由新北市青年局與板橋區公所合辦，將活動升級至國際賽事等級，不僅提高各競賽組別獎金，且入圍即可獲得獎金！本次競賽將分為「青少年組排舞賽」、「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」以及「霹靂舞一對一」三大競賽組別；當中「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」項目冠軍將獲得前往韓國街舞賽事 CIDC 之種子選手資格。即日起開放報名至 8 月 3 日止，也歡迎所有熱愛街頭舞蹈的民眾 8 月 10、11 日一起到新北市板橋體育館感受街頭舞者大秀絕技！

今年即將邁入第 16 年的「新北FUN街頭」街舞大賽早已是台灣街舞指標賽事之一，國內外許多知名舞團及舞者都曾經從此賽事舞台脫穎而出，包含台灣知名職業舞團 TC（Top Coalition）、街舞正妹賴威爾（Well Lai）及來自日本的 B-Girl 福島亞由美（Ayumi Fukushima）、日本街舞天才少女 KYOKA 等等。為了再造國際級街舞賽事，新北市政府今年重新提升賽事定位，擴大規模舉辦「2024新北FUN街頭國際街舞大賽」。

不僅獎勵全面提高，選手一旦入圍即可獲得 2,000 至 3,500 元獎勵金，另外更與國際大型街舞賽事串連，除了邀請到知名韓國霹靂舞者 Bboy Madman 擔任霹靂舞一對一的評審外，「All Style 1 ON 1 不限舞風一對一」的冠軍選手，更將獲得參加韓國世界街舞賽事 CIDC（Cheonan International Street Dance Championship）種子選手資格，活動並提供免費來回機票、住宿及課程等豐富獎勵。

新北市副市長劉和然表示，新北市長年投入資源培養街舞好手，有使命持續推廣街舞運動。(圖/新北市政府青年局提供)

新北市副市長劉和然表示，2024年巴黎奧運首度將霹靂舞列入比賽項目，而新北市長年投入資源培養街舞好手，有使命持續推廣街舞運動，並將本賽事提升為國際賽事等級，期許在新北打造具國際知名度的街舞盛會。歡迎全台熱愛街舞的青年朋友踴躍報名參賽，讓台灣好手與世界接軌，在國際舞台持續榮耀；也邀請有興趣的民眾在 8 月 10、11 二日，到新北市板橋體育館觀戰。另外文化局也將在府中地區打造新北青年的街頭文化聚落，並於6月下旬推出暑期限定的「街頭學校」，包含饒舌、塗鴉或街舞等全科班，歡迎大家屆時一起探索新北市街頭面貌。

台灣街舞文化推廣協會林耿弘理事長（剛一老師）歡迎大家8月10、11日一起到板橋體育館感受街舞的魅力！(圖/新北市政府青年局提供)

台灣街舞文化推廣協會林耿弘理事長，也是知名職業舞者「剛一老師」表示，20 年來台灣街舞運動越來越興盛，也培養出許多實力足以與國際好手競爭的舞者。期許「新北FUN街頭國際街舞大賽」能鼓勵更多熱愛街舞的年輕人，從這裡起跑並站上國際舞台發光發熱。也歡迎所有人一起到場體驗街舞的魅力，一起 HIGH 翻新北市！

街舞活動結合了競技與藝術，為了推廣街舞文化，新北市青年局將在 7 月邀請 2024巴黎奧運霹靂舞賽事負責人陳柏均，於黎明技術學院舉辦「霹靂舞前進奧運」講座。講者將以親身經歷分享街舞如何逐漸從次文化走進主流視野、以及舞者們如何努力倡議，終於使霹靂舞成為奧運正式競賽項目的故事。歡迎有興趣的民眾持續關注新北市青年局官網及社群平台接收活動訊息。

本次賽事特別邀請黎明技術學院學生合作共同拍攝宣傳影片，藉由年輕舞者自我展現真實故事，傳達舞者精神。記者會現場則邀請去年於本賽事獲得排舞賽冠軍的「HRC BEAST CREW」團隊、莊敬高職、南強工商表演團隊，以極具默契及創意的排舞為記者會帶來震撼演出，現場熱力四射、炫翻舞台。

【2024新北FUN街頭國際街舞大賽 資訊】

報名時間：自 5 月 17 日起至 8 月 3 日止。

初賽：8 月 10 日（週六）

決賽：8 月 11 日（週日）

三大賽事：（1）青少年組排舞賽（2）霹靂舞一對一（3）All Style 1 ON 1 不限舞風一對一

入圍獎勵：青少年組排舞賽晉級決賽者可獲得 3,500 元、霹靂舞一對一及 All Style 1 ON 1 不限舞風一對一將獲得 2,000 元。

獎金機制：

（1）青少年組排舞賽：冠軍 8 萬元、亞軍 5 萬元、季軍 2 萬元、人氣獎6,000 元。

（2）霹靂舞一對一：冠軍 2 萬元、亞軍 1 萬元、季軍 5,000 元。

（3）All Style 1 ON 1 不限舞風一對一：冠軍 2 萬元、亞軍 1 萬元、季軍 5,000 元；冠軍選手將獲得前往韓國街舞賽事 CIDC（Cheonan International Street Dance Championship）之種子選手資格，並提供免費來回機票、住宿、課程等。

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