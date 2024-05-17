近來南海局勢升溫、我新任總統520就職前夕。據大陸官方微信公眾號「國防部發布」17日消息，北京時間16日晚，中央軍委國際軍事合作辦公室領導應約同美國助理國防部長視頻通話。中方強調，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；在南海維權行動完全正當合法；美方如果一意孤行，必將遭到中方堅決反制。美方強調，仍致力遵守以《台灣關係法》、美中三項公報、美國「對台六項保證」為基礎的一中政策，同時重申維持台海和平與穩定的重要性。

中方指出，在兩國元首戰略引領下，中美兩軍加強溝通交流，為兩軍關係注入積極因素，局面來之不易、值得雙方珍惜。兩軍應堅持相互尊重、和平共處、合作共贏，這才是正確的相處之道。

中方強調，美台軍事勾連、台獨勢力分裂行徑是破壞當前台海穩定的主要亂源，中國軍隊捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移；美方插手慫恿「代理人」在南海搬弄是非、挑起爭端，中方維權行動完全正當合法；美方部署陸基中導嚴重危害地區安全，如果一意孤行，必將遭到中方堅決反制。

綜合外電報導，這次視訊是美國印太事務助理部長瑞特納（Ely Ratner），與中共中央軍委國際軍事合作辦公室主任李斌對話。美國防部稱，瑞特納強調，美國仍致力遵守以《台灣關係法》、美中三項公報、美國「對台六項保證」為基礎的一中政策，同時重申維持台海和平與穩定的重要性。

雙方還就其他問題交換了意見。