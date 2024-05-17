花蓮農特產品中區展售活動」17日在中市第二市場六角樓前廣場舉辦，吸引民眾前往採購。（台中市中區公所提供／陳淑芬台中傳真）

0403花蓮地震衝擊花蓮觀光及產業，台中市中區公所響應市府協助花蓮地區「人進來、貨出去」，今天在第二市場舉辦「花蓮農特產品中區展售活動」。中區區長林忠訓表示，台中有感於921地震時，各界給予協助，將心比心用行動挺花蓮，呼籲社會支持。

「花蓮農特產品中區展售活動」在第二市場六角樓前廣場舉辦，中區區公所挑選花蓮市農會及瑞穗鄉農會的特色農產品設攤展售，包括花蓮香米、藜麥酥條、紅藜拌拌麵、赤科山柴燒無硫金針、剝皮辣椒及瑞穗南瓜麵等。

林忠訓說，展售活動目的是拋磚引玉，鼓勵大家踴躍購買花蓮農特產品，或親朋好友揪團搭乘大眾運輸交通到花蓮觀光，都可幫助花蓮產業盡快走出地震的陰霾。

林忠訓表示，展售商品均源自花蓮產地的濃濃情感與辛苦耕耘的結晶，全天展售金額總計5萬元、另有中區後備軍人輔導中心預購1萬元農特產品，感謝熱情民眾攜手相挺，希望花蓮民眾感受到滿滿的社會溫暖與希望。