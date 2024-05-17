海洋委員會「台灣海洋國際論壇」今年首次跨出高雄，將於10月在台南舉辦，而近年海委會亦積極推動海域遊憩安全，今年起輔導台南打造智慧海灘安全示範區，結合熱蘭遮城建城400年相關紀念活動，2024的台南將浮現海洋文明創新與傳統的精采浪花。

海委會主委管碧玲16日與台南市長黃偉哲就海洋相關事務推動及合作交換意見，並就「2024台灣海洋國際論壇」在台南舉辦、台南市智慧海灘總體規劃暨提升近岸海域遊憩活動安全工作計畫，兩項重要海洋事務的執行，雙方業務團隊也積極商議合作，這也將建立中央與地方海洋事務合作的新範型。

管碧玲表示，她在2003年即以海洋史觀為出發，辦理「體驗大航海 情牽1625」率領船隊自高雄港航至安平港，紀念1625年荷蘭人將安平命名為奧蘭治城，恰逢台南今年慶祝1624年至今400年，也是以大航海時代史觀回顧台南歷史，足見雙方擁有共同默契。

另外，海委會「2024台灣海洋國際論壇」今年移師台南，共同慶祝「臺南400」，主題將呼應氣候變遷，期待與台南市共同從藍碳、淨零排放等議題，為國家政策尋找新方向，尤其台南市內台江國家公園擁有大規模的紅樹林，是濱海藍碳中的重要角色，相信透過雙邊合作，可以擦出美麗的火花。

管碧玲表示，行政院推動「向海致敬」政策，鼓勵民眾親海、近海、進海，台南市提出智慧海灘管理計畫，結合海委會GoOcean APP系統，提供最新海域資訊，並引入AI科技系統可及早辨識溺水人員，同時運用無人機、沙灘車及遙控動力救生圈進行即時救援，透過本先期示範計畫完成後逐步推廣全國。

黃偉哲指出，「台南 400」是台南市重要里程碑，亦展望在豐富歷史上的未來發展，期待透過與海委會的合作，藉由體驗台南海洋歷史文化發展脈絡，彰顯文化首都的地位，同時行銷台南市推動淨零碳排及環境永續發展的成果。另外，市府也將就海委會所提的淨零排放、遊憩安全等重要議題，盤點地方政府現行推動情形，以及未來可進一步合作的角色。