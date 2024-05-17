33歲女星郭書瑤（瑤瑤）昨（17日）在不知情的狀況下，被發出原圖合照，索性在限動公開兩張無濾鏡自拍，即便少了舞台妝，還是甜美、可愛，膚質看起來也頗佳。

郭書瑤昨轉發自己被「原圖輸出」的合照，僅用開玩笑的口吻虧上傳者。接著，她大方公開無修圖的自拍照，哭笑不得地寫下：「竟然已經被原況輸出，那就繼續無濾鏡輸出唄。」

郭書瑤公開原圖，素顏狀態佳。（圖／郭書瑤IG）

照片中，郭書瑤戴著棒球帽，棕色頭髮隨興披肩，以素顏的樣貌入鏡，可看到她有深邃的雙眼皮，眼睛又圓又大，膚況也相當不錯，沒什麼瑕疵。

郭書瑤公開原圖，素顏狀態佳。（圖／郭書瑤IG）

沒多久，郭書瑤再度發一張無P照：「再輸出一張太陽光原況。」她伸出舌頭，一臉俏皮，還大方地露出北半球和事業線，給足網友福利。

郭書瑤近年積極地挑戰自我，除了戲劇領域，還登上大陸選秀節目《乘風2024》（簡稱《浪姐5》），穿上改良式旗袍，和鄭妮可（Nicole）、孫夏鈴（Suni）、靳夢佳一起表演，事後郭書瑤發文表示，每次演出都在挑戰不擅長的風格，雖然自認狀態不是最好，正式演出很緊張，但當下已盡了全力。